Onsdag morgen lidt før klokken 8.20 passerede en 57-årig flaskesamler en hundelufter, der gik tur med sine to hunde på Rasteplads Antvorskov Nord ved Slagelse. Kort tid efter lå flaskesamleren på jorden.

»Og så var det, han prøvede at pudse den ene af de to hunde på mig, mens jeg lå ned,« fortæller flaskesamleren, der efterfølgende anmeldte episoden til politiet, til sn.dk.

Han har selv kontaktet mediet fredagen efter episoden, og sn.dk skriver, at de er bekendt med hans identitet, men holder ham anonym i deres artikel.

Flaskesamleren fortæller, at manden havde slået ham i hovedet med en plastikdunk, og han derfor endte nede på jorden. Heldigvis havde ingen af de to hunde reageret på mandens kommando.

»Flaskesamleren blev først verbalt overfuset, og da han forsøgte at forlade stedet på sin cykel, blev han væltet og slået i hovedet – uden dog at komme alvorlige til skade,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten for onsdag.



Den 57-årige flaskesamler har ingen idé om, hvorfor manden overfaldt ham, men han har en formodning om, at gerningsmanden bor i området, da han var på gåben, da han forlod stedet.

Af politiet beskrives hundelufteren som en mand på cirka 70 år, lys i huden, almindelig af bygning og cirka 175 centimeter høj.

Han har desuden kort, gråt hår, var iført mørkt tøj og hundene var to collier.

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, så kan man ringe på nummeret 114.