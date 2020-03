En 57-årig mand kom torsdag eftermiddag alvorligt til skade i en arbejdsulykke.

Det skete på en gård ved Thorsted vest for Thisted i Nordvestjylland, da en teleskoplæsser væltede ned over ham, oplyser Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

»Det er en teleskoplæsser, som vælter og rammer ham. De var to, der var i gang med at arbejde med maskinen, der skulle løfte et eller andet, da den så vipper,« siger Jørgen Jensen.

Han fortæller, at føreren af teleskoplæsseren derefter ringede efter hjælp.



Den 57-årige mand blev kort efter fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital.

Hans tilstand torsdag eftermiddag betegnes som alvorlig tilskadekommen.

Politiet har fredag ikke fået en opdatering på mandens tilstand.

Arbejdstilsynet undersøger nu omstændighederne omkring ulykken.