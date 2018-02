En tre år gammel sexvideo med en 15-årig pige og hendes jævnaldrende ven kan risikere at udløse en fængselsstraf for en 19-årig mand, der mandag middag står tiltalt ved Retten i Lyngby.

Sagen betragtes som en af en håndfuld prøvesager i disse dage, som kan blive peljemærker for, hvordan tilsvarende sager mod over 1000 sigtede unge i hele Danmark skal forløbe - og ikke mindst hvad et eventuelt strafniveau skal være. Tidligere mandag stod også en 20-årig mand tiltalt ved Retten i Randers i en anden prøvesag.

Den unge mand i Lyngby er især tiltalt for at have overtrådt straffelovens alvorlige paragraf 235 stk. 1, der handler om at have udbredt børnepornografi. Det vil normalt udløse en påstand fra anklagemyndigheden om ubetinget frihedsstraf, men hvad anklagerens strafpåstand vil være i den konkrete sag, er endnu ukendt. Det ventes først at komme frem senere på eftermiddagen under den afsluttende procedure.

Den tiltalte 19-årige mand fremstår i retten rolig og velklædt i en grå sweater, sorte bukser og hvide tennissko.

»Det er som sagt længe siden, så jeg kan ikke huske, hvem der har sendt videofilerne til mig eller at jeg skulle have sendt dem videre til andre,« forklarer den unge mand roligt. Både han og de involverede unge på videooptagelserne er af retten blevet beskyttet mod offentlig identifikation af et navneforbud.

Ifølge anklageskriftet, som senioranklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi netop har præsenteret retten for, har den tiltalte unge mand ad flere omgange videresendt børnepornografi i grupper på Facebooks chat-platform Messenger til mindst 59 personer. Der er angiveligt tale om to videosekvenser på hver 56 sekunders varighed med de samme to unge. Det var ifølge tiltalen egnet til at krænke blufærdigheden for begge de 15-årige aktører på videooptagelsen samt modtagernes blufærdighed. Derfor er han også også tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf om blufærdighedskrænkelse og for at have opbevaret videooptagelsen.

Børneporno kategoriseres af politiet i tre kategorier efter optagelsernes grovhed. I det aktuelle tilfælde vurderer politiet videooptagelsen til at høre til i den mellemste kategori 2 (mindreårig under 18 i seksuel aktivitet med enten en voksen eller en anden mindreårig).

Den unge mand nægter sig skyldig i alle tiltaltepunkter, oplyser hans forsvarsadvokat Henrik Juel Halberg. Angiveligt er den tiltalte 19-årige dybt rystet over pludselig at være blevet mødt med en så alvorlige tiltale på grund af sin aktivitet på de sociale medier.

Hvis de tiltalte i prøvesagerne kendes skyldige, ventes flere forskellige faktorer at kunne påvirke strafudmålingen. Eksempelvis deres alder, hvor hyppigt de børnepornografiske videoer er blevet dels og de tiltaltes personlige forhold - blandt andet om de tidligere er straffede.

Videoerne blev optaget allerede i maj 2015 i et privat hjem i Nordsjælland, hvor den 15-årige pige frivilligt havde seksuelt samkvem med jævnaldrende drenge. To tilstedeværende drenge optog begivenhederne med deres mobiltelefoner. De har i 2016 modtaget en bøde for deres andel i sagen.

»Siden har fokus ændret sig på digitale sexkrænkelser,« kommenterede anklager Bente Schnack indledningsvis i retsmødet.

Det var politiet i USA, der gjorde deres danske kolleger opmærksomme på, at sexvideoerne med de unge aktører var blevet delt flittigt på de sociale medier. Fra maj 2015 til oktober 2017 er videoerne ifølge politiets efterforskning blevet delt på over 5000 Facebook-profiler.

I vidneskranken forklarer den tiltalte 19-årige, at han "på ingen måde" kendte den unge pige, der optræder på sex-optagelserne.

Gjorde du dig nogle tanker om, hvor gammel hun var, spørger anklageren.

»På ingen måde,« lyder svaret fra den 19-årige tiltalte, der tilsyneladende gik på samme gymnasium som de medvirkende på videooptagelserne.

På sin forsvarers spørgsmål fortæller den 19-årige tiltalte, at han i dag ikke helt kan huske sin umiddelbare reaktion, da han første gang så videomaterialet:

»Det var en lidt bizar video. Det satte tankerne igang om, hvad omstændighederne var. Det var en seksuel akt, hvor der indgik remedier.

En ting er, at det er mørkt. En anden ting er, at videoen var af meget dårlig kvalitet. Den var meget sløret. Man kunne ikke se folks ansigter.«

Havde du nogen ide om de medvirkendes alder?

»På ingen måde - det fremgår heller ikke af videoen. I min forstand så de ældre ud end mig selv. De lignede ikke børn. Køn spillede ikke nogen rolle, når det handler om, hvem der diskuterede den bagefter. Det var piger også med til,« fortæller den 19-årige i vidneskranken.

Videoen blev delt i forskellige grupper af modtagere.

»De var mine nære venner - især mine daværende klassekammerater på gymnasiet. Jeg synes på ingen måde, at det ligner tvang. Der er ingen, der siger fra. Der bliver grinet. Og man kan tydeligt se, at der bliver brugt blitz på mobilerne,« tilføjer den 19-årige. Han føler sig også overbevist om, at ingen af modtagerne er blevet stødte på deres blufærdighed over optagelserne.