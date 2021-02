Politiet i København havde fredag aften og natten til lørdag travlt.

For i alt 56 personer havde valgt at overtræde forsamlingsforbuddet – for at mødes og feste.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

10 af personerne havde forsamlet sig for at feste under Knippelsbro.

35 af dem var mødtes til fest i Nyhavn.

Og de sidste 11 festede ved en roklub.

De er nu ifølge politiet alle blevet sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet, som for tiden lyder på maksimalt fem personer.

De står nu til at kunne få en bøde for overtrædelsen.