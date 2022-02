Salmesang, gudstjeneste – og en larmende, påvirket mand.

Det er ikke umiddelbart tre ting, der plejer at hænge sammen, når kirkegængere går til gudstjeneste.

Ikke desto mindre måtte en patrulje fra Østjyllands Politi torsdag køre til Vor Frue Kirke i Aarhus C, hvor en 56-årig mand skabte uro.

Da betjentene ankom til stedet, sad den 56-årige på kirkegulvet.

Han var kraftigt påvirket af alkohol eller stoffer, var meget højtråbende og nægtede pure at forlade stedet.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Betjentene forsøgte flere gange manden til at gå ud, ligesom de også bad ham oplyse sit navn og fødselsdato.

Han nægtede dog konsekvent begge dele, og til sidst blev han anholdt.

Han gjorde modstand under anholdelsen, og han endte derfor også med at blive sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for at nægte at oplyse sit navn.