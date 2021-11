I Københavns Byret stod en 56-årig udenlandsk statsborger onsdag tiltalt i en omfattende sag om groft hæleri og hvidvask af 220 millioner.

Han straffes nu med fængsel i fem år og udvisning for bestandigt. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelese.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltalte for hvidvask, men det mente Retten ikke, at han kunne dømmes for. I stedet blev han fundet skyldig i forsøg på groft hæleri.

»Der er tale om en omfattende sag, og vi mener, at pengene indgår i et netværk, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet. Retten mente dog ikke, at der var tale om hvidvask, og vi vil nu læse dommen nøje igennem og vurdere, om der kan være grundlag for at anke den,« siger senioranklager Ann Künow fra Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der hører under Københavns Politi.

Den 56-årige mand blev også fundet skyldig i et andet forsøg på groft hæleri af cirka fire millioner kroner. Pengene blev fundet og beslaglagt, da politiet den 6. januar 2021 anholdt ham i en lejlighed på Nørrebro, hvor han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Dokumenter i sagen viser, at den 56-årige fungerede som en form for mellemmand og håndterede de mange penge henover to perioder i 2019 og 2020, selv om han vidste, at pengene stammede fra kriminelle aktiviteter.

Pengene modtog han løbende forskellige steder i Københavnsområdet, hvorefter han opbevarede dem og gav dem videre til andre personer.

Den 56-årige overvejer, om han ønsker at anke dommen.