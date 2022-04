En 29-årig mand skal muligvis fremstilles i grundlovsforhør efter et voldsomt overfald natten til lørdag, hvor der har været våben involveret.

Det oplyser Bent Højgaard, vagthavende ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

Overfaldet skete omkring klokken 04.38 i en lejlighed i Svenstrup, syd for Aalborg. Her befandt to mænd sig – på 56 og 29 år.

»Den 56-årige er blevet slået, og det har været temmelig alvorligt,« siger Bent Højgaard.

Politiets hidtidige efterforskning viser, at den 29-årige har udsat den 56-årige for 'kvalificeret vold'.

»Det betyder, at der har været en form for våben involveret.«

Hvilke våben, der er tale om, vil vagtchefen ikke komme ind på.

»Vi har foretaget anholdelse af den 29-årige, og vi er i fuld med at undersøge sagen. Den 29-årige skal måske fremstilles i grundlovsforhør, det er vores jurister ved at tage stilling til. Det vil i så fald ske senere lørdag,« siger Bent Højgaard.

Den 56-årige har ikke fået livstruende skader, oplyser vagtchefen.

Hvad der helt præcist er foregået forud for overfaldet, kan politiet af hensyn til efterforskningen ikke sige noget om. Men de to personer har formodentlig haft en relation til hinanden, lyder det.

Om de to personer har adresse i lejligheden, er dog ukendt.

Det var en anden beboer fra lejlighedskomplekset, der alarmerede politiet om sagen.