En 56-årig mand blev natten til søndag udsat for et voldeligt overfald i et grønt område i Kalundborg.

Her blev han søndag morgen ved femtiden fundet af politiet i et grønt område kendt som Loch Ness øst for Kalundborg.

På det tidspunkt var han fortsat i live, men han døde kort efter.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har siden været tilstede i området med efterforskere og kriminalteknikere og med støtte fra Beredskabsstyrelsen.

Politiet arbejder nu blandt andet på at fastlægge mandens færden i timerne op til, at han blev fundet.

»Vi er lige nu ved at undersøge området grundigt for spor. Der er ikke nogen tvivl om, at manden har været udsat for et alvorligt overfald. Men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål,« siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der var til stede i Loch Ness-området lørdag aften og natten til søndag. De må meget gerne henvende sig til os snarest muligt.«

Politiet afspærrede et større område omkring Loch Ness, mens efterforskningen var i gang. Foto: Jokum Trod Larsen/ Byrd.com Vis mere Politiet afspærrede et større område omkring Loch Ness, mens efterforskningen var i gang. Foto: Jokum Trod Larsen/ Byrd.com

Den afdøde er grønlandsk af udseende, og politiet vil gerne høre fra vidner, der kan fortælle noget om mandens færden i timerne op til, at han blev fundet, eller som i øvrigt mener at have set noget mistænkeligt i nat andre steder i området ved Kalundborg, Istebjerg og Tømmerup.

»Derfor må folk i området, der har videoovervågning, også gerne sikre optagelserne og eventuelt se dem igennem og kontakte os, hvis de ser noget, der kan have politiets interesse«, siger Michael Robdrup Andreassen.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring på telefon 114.