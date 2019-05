Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en 56-årig kvinde er blevet stukket ned med kniv.

Politiet er i øjeblikket talstærkt til stede på en adresse på Roskildevej i Benløse ved Ringsted.

Klokken 13.12 fik politiet et alarmopkald om, at en kvinde var blevet stukket med en kniv, og at gerningsmanden var flygtet fra stedet.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor de fandt den 56-årige kvinde fra Ringsted, der var blevet stukket med kniv i maveregionen.

Kort tid efter fandt politiet dog frem til den formodede gerningsmand.

Det drejer sig om en 21-årig mand fra Ringsted, der i første omgang modsatte sig anholdelse og truede politiet, oplyser politiet i en pressemeddelse.

Det var nemlig ikke nogen nem sag at få anholdt den unge mand.

Betjentene blev nødt til at afgive varselsskud, hvorefter manden lod sig anholde uden yderligere dramatik.

Ringsted: 56-årig kvinde stukket med kniv #politidk https://t.co/RyngTBnXhl pic.twitter.com/XUYyR4XJDW — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) May 4, 2019

Kvindens tilstand siges at være stabil.

Politiet er stadig på adressen for at få klarlagt omstændighederne for knivstikkeriet.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen og kan heller ikke oplyse om motivet for overfaldet.

Opdateres...