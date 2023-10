Et voldeligt sammenstød mellem en 24-årig mand og en 56-årig ditto kostede lørdag aften sidstnævnte livet.

Det er i hvert fald politiets foreløbige opfattelse af sagen fra Kolding, som man modtog anmeldelse om klokken 21.07.

Her skulle forbipasserende i området ved Gråbrødregade have fundet og hjulpet den 56-årige, hvis liv ikke stod til at redde.

Han blev senere erklæret død på Kolding Sygehus, og hans pårørende er blevet underrettet, lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi, der tidligere har været ordknappe, hvad angår sagen.

Indtil videre er der intet, der peger på, at de to involverede skulle have kendt hinanden forud for drabet.

Begge mænd er dog lokale, lyder det fra politiet, der betragter drabet som en 'isoleret hændelse'.

I kølvandet på det fatale overfald rykkede politiet talstærkt ud til området i det centrale Kolding. Her arbejdede efterforskere, teknikere og hundepatruljer på stedet i timevis, mens der også blev afhørt vidner og indsamlet video fra overvågningskameraer.

Netop på baggrund af efterforskningen har man senere kunnet skride til anholdelse af den nu drabssigtede 24-årige, som søndag middag vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Allerede nu varsler politiet, at anklageren vil anmode om dørlukning på baggrund af efterforskningens tidligere stadie.

Af samme årsag ønsker man ikke at udtale sig yderligere for nuværende, hvilket efterlader en del ubesvarede spørgsmål.

Blandt andet er det uvist, hvordan drabet skal være blevet begået.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.