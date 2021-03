Lægen Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem og dræbt med et koben. Nu anker gerningsmanden sin dom.

Den 56-årige Timo Juutilainen Nellemose har besluttet at anke dommen for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud.

Det oplyser Retten i Helsingør til sn.dk.

Nellemose blev 23. februar idømt forvaring på ubestemt tid. Retten vurderede, at han er så farlig, at retssystemet skal have hånd i hanke med, hvornår han kan slippes fri.

Asperud var fem år inden mødet med sin drabsmand del af et lægeteam, som valgte at tvangsindlægge Nellemose, fordi han på skadestuen i Hillerød var aggressiv og voldelig efter et trafikuheld.

Og det var på baggrund af den episode, at Nellemose en nat i april 2019 opsøgte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje. Han brød ind og sparkede døren til soveværelset op.

Asperud forsøgte at ringe til sin datter, men fik kun fat i en telefonsvarer. Hun forsøgte at få Nellemose til at fortælle, hvad han ville. Men det eneste svar, hun fik, var en byge af slag med et koben.

Op mod 20 gange blev hun slået i hovedet. Flere slag fik hun, mens hun lå på gulvet.

Mentalundersøgelsen af Timo Nellemose har vist, at han har tendens til i overdrevet grad at føle sig krænket og har svært ved at styre sin vrede. Hans personlighed har paranoide træk, og han beskrives som dyssocial.

Nellemose har tidligere haft et tilsyneladende velfungerende liv. Han er uddannet flymekaniker, pilot og maskiningeniør.

Han har to ægteskaber bag sig og to voksne børn. Tidligere har han haft en bred omgangskreds, lyder det i mentalerklæringen.

Men på et tidspunkt begyndte en personlig deroute i hans liv. Fra 2012 og frem havde han ikke noget job, men allerede inden da var der problemer med alkohol. Nellemose har også misbrugt kokain.

I de seneste år har han delvist ernæret sig ved at begå kriminalitet. Han har flere domme for blandt andet indbrud.

I Retten i Helsingør afviste han, at det var hans hensigt at slå Charlotte Asperud ihjel. Via sin advokat, Karoline Normann, forlangte han en straf udmålt i år. Normann argumenterede for 13 års fængsel.

Nu bliver det så op til Østre Landsret at fastslå, hvilken straf han skal have.

/ritzau/