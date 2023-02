Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Igennem en periode på syv år begik en 55-årig mand fra Middelbart over 160 overgreb på unge og børn, som han mødte på sociale medier.

Det er i hvert fald, hvad Fyns Politi mener at kunne føre bevis for, når sagen tirsdag indledes ved Retten i Odense. Selv nægter han sig skyldig.

I en pressemeddelelse fra politikredsen lyder det, at manden ligeledes er tiltalt for at have været i besiddelse af en større mængde krænkende materiale forestillende børn.

Det var netop politiets mistanke om, at manden skulle være i besiddelse af det ulovlige materiale, der gjorde, at man i 2020 ransagede hans hjem.

Her blev blandt andet hans computer beslaglagt, og på den fandtes ifølge politiet bevis for, at manden ikke kun have besiddet det ulovlige materiale – han havde også selv være med til at producere det.

Han er dermed tiltalt for på forskellige sociale medier og chatfora at have udsat en lang række børn for grooming – og altså overgreb. Det er dog kun lykkedes politiet at identificere 16 af ofrene, oplyser specialanklager Daniel Dokkedahl til Ritzau. Om sagen siger han i øvrigt:

»Det er en alvorlig og omfangsrig sag, som har krævet et stort og tidskrævende efterforskningsarbejde. Nu ser vi frem til at få sagen for retten.«

Den 55-årige har ikke forud for retssagen ønsket at udtale sig til politiet. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: