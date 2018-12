En fodgænger fik åbent kraniebrud, da han blev ramt af en bil i Nordjylland natten til søndag.

En 55-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han natten til søndag blev påkørt af en bil lidt syd for Hadsund.

Manden fik ved påkørslen åbent kraniebrud og blev bragt til Aalborg Universitetshospital.

Det oplyser Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Vi fik anmeldelsen klokken 03.33 om, at et køretøj kørende ad Landevejen havde påkørt en fodgænger, der gik i vejsiden, siger vagtchefen.

Føreren af bilen har fortalt politiet, at han ikke var i stand til at se fodgængeren i vejsiden, før det var for sent.

Da politi og ambulance ankom til stedet, var den 55-årige mand trods sit åbne kraniebrud ved bevidsthed og i stand til at tale.

- Men han betragtes stadig som i kritisk tilstand og er i øjeblikket på operationsbordet, siger Jess Falberg.

Nordjyllands Politi har tilkaldt bilinspektører, der nu skal undersøge ulykkesstedet.

/ritzau/