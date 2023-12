En 55-årig mand er skyldig i voldtægt af en 13-årig pige. Han har flere gange betalt hende pengebeløb for det.

En 55-årig mand kendes skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse af en dengang 13-årig pige. Det er sket ved både samleje og andet seksuelt forhold end samleje.

Han er desuden skyldig i at have betalt hende for samlejerne.

Afgørelsen er faldet ved Retten i Roskilde tirsdag.

Retten har fundet, at han har haft samleje med pigen mindst syv gange mellem 5. oktober 2022 og 9. januar 2023, heraf flere gange på parkerings- eller rastepladser på Sjælland.

Han forsøgte at mødes med pigen en ottende gang, hvor han havde bestilt et hotelværelse, men pigen nægtede at mødes med ham, og derfor er han her kendt skyldig i forsøget.

Manden og pigen mødte hinanden på en internetside, hvorefter det meste af korrespondancen foregik på Snapchat. Her førte han adskillige samtaler af "stærk seksuel karakter" med den 13-årige pige.

- Vi tager det stille og roligt, da du ikke har haft sex før, lyder en besked fra den 27. september 2022.

Han fremsendte adskillige billeder af sit erigerede lem til pigen samt opfordrede og formåede at få hende til at fremsende adskillige billeder og videoer, hvor hun enten var afklædt eller gjorde noget seksuelt.

- Tiltalte udnyttede aldersforskellen samt sin fysiske og psykiske overlegenhed over (den 13-årige, red.), lyder det i rettens begrundelse.

Det er via samtalerne og billederne, at han er kendt skyldig i at have blufærdighedskrænket pigen.

Retten har lagt vægt på pigens forklaring, som fremstår "sikker, sammenhængende og med en høj detaljegrad".

Der er desuden lagt vægt på, at den 55-årige mand senest ved deres første møde vidste, at hun var 13 år, samt at han vidste, at hun var sårbar.

- Hun havde en del problemer, savnede støtte i hjemmet, var i kontakt med kommunen og havde behov for økonomisk bistand. Han opfattede hende som en stakkels pige med problemer, som havde brug for hans hjælp, lyder det i rettens begrundelse.

Hans forklaring fremstår ifølge retten "konstrueret". Han har blandt andet fortalt, at han er impotent og derfor ikke er i stand til at have samleje.

Manden ryster adskillige gange på hovedet, mens skyldkendelsen læses op.

Forsvareren har nedlagt påstand om fem års fængsel, mens anklager kræver seks år.

Der ventes dom tirsdag klokken 11.45.

/ritzau/