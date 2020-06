En 55-årig mand er anklaget for at bruge voldsomme metoder for at inddrive en gæld på 35.000 kroner og er nu endt i Helsingør Arrest, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Han skulle eftersigende have begået legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Heriblandt ildspåsættelse.

Det fremgår af et anklageskrift, skriver sn.dk.

Anklagen lyder på, at den tiltalte skulle være mødt op på en adresse på Slagterivej i Skælskør for at opsøge sit offer.

Her forsøgte han at aftvinge vedkommende de 35.00 kroner ved slag på kroppen og ved at stikke pågældende flere gange med en genstand, der har ført til behandlingskrævende skader.

Den 55-årige har også hældt en brandbar væske ud over forurettede, mens vedkommende lå i en sofa. Herefter satte han ild til offeret.

Desuden har han under et møde med offeret den 8. april sagt: »Hvor er mine penge?«

Torsdag skal den 55-årige på anklagebænken ved Retten i Næstved, hvor man også vil behandle en anklage om forsøg på røveri.