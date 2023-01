Lyt til artiklen

Politiet er mandag morgen stadig meget ordknappe omkring den 54-årige mand, der søndag blev fundet dræbt ved Dragør Fort.

»Du må gerne spørge ind til det, og svaret er: Vi har ikke noget nyt,« som Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi, udtrykker det.

Han vil dog godt fortælle, at undersøgelserne på stedet er afsluttet, da B.T. ringer ved kl. 6.30-tiden.

Det sker, efter at teknikere og lignende har været i gang det meste af natten.

Politi i gang ved Dragør Fort. Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Politi i gang ved Dragør Fort. Foto: Byrd/Steven Knap

»Vi er færdige derude. Det blev vi hen på natten,« siger vagtchef Henrik Brix.

Københavns Politi vil dog endnu være til stedet i området i løbet af mandagen, hvor nærpolitiets mobile politistation vil blive stillet op. Her kan man komme forbi, hvis man har oplysninger i sagen eller bare har brug for at tale med politiet.

Det var ved kl. 19-tiden søndag aften, at meldingen kom om, at betjente var massivt til stede i området ved Dragør Fort.

Det viste sig siden, at en 54-årig mand var blevet slået ihjel.

»Det vi kan sige på nuværende tidspunkt er, at der ikke er noget, der tyder på, at det var et tilfældigt offer, der har været udsat for en forbrydelse,« sagde politiinspektør Trine Møller til B.T.

Herfra kom der heller ingen detaljer om, hvad der er sket.

»Vi vil gerne være sikre på, hvad der er foregået, før vi melder det ud,« sagde politiinspektøren.