En 54-årig mand er blevet tiltalt for at have uddelt sæd til kvinder.

Det må man nemlig ikke.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

For at måtte distribuere sin egen sæd skal man - sædvanligvis - have en tilladelse fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Og det havde en 54-årig mand ikke, da han ifølge tiltalen i perioden oktober 2017 til marts 2020 transporterede og leverede sæd til danske kvinder.

Ifølge pressemeddelelsen er manden også tiltalt for at have fungeret som sæddonor for mere end én sædbank, og det må man ikke, da myndighederne vil begrænse antallet af børn, der bliver født ud fra sæd fra sasmme donor.

Bliver manden kendt skyldig, står han til en bøde på 100.000 kroner.

Årsagen til at det kræver tillaedelse at donere sæd er, at myndighederne vil sikre kvaliteten og sikkerheden i processen, så der blandt andet ikke bliver overført sygdomme med sæden.

Sagen skal for retten i Herning 31. januar.