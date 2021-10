En mand i 40erne kan se frem til at bruge i hvert fald de kommende fire uger bag tremmer efter et knivstikkeri søndag eftermiddag.

Her blev en 54-årig mand fundet på gaden ved Roberto's Pizzeria, der ligger tæt på Islev Station. Blødende fra halsen efter et knivstik.

Mens forurettede straks blev kørt til behandling på Rigshospitalet, arbejdede politiet på gerningsstedet.

Halvanden time skulle der gå, før man i Rødovre anholdt den mistænkte, der mandag er blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, ligesom der også er nedlagt navneforbud i sagen.

Et eventuelt motiv for overfaldet er derfor ukendt, men sikkert er det, at den mistænkte og forurettede kender hinanden.

De har begge østeuropæisk baggrund, lød det søndag fra efterforskningsleder Espen Godiksen.

Den 47-årige er sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Han er nu blevet varetægtsfængslet de kommende fire uger. Blandt andet, fordi dommeren fandt, at der var begrundet frygt for, at han på fri fod ville kunne påvirke sagen.