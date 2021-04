En midaldrende mand er nu blevet tiltalt for forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold med børn under 12 år.

Desuden er manden også tiltalt for besiddelse af børnepornografi – og for at udbrede det.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Helt præcist er den 54-årige mand, der kommer fra Vejle, blevet tiltalt for i perioden fra den 3. juni til 26. august sidste år via kommunikation på internettet at have forsøgt at opnå samleje og andet seksuelt forhold med de to piger på henholdsvis omkring fire måneder og fire år.

Han er også tiltalt for forsøg på medvirken til voldtægt ved andet seksuelt forhold med et barn under 12 år – også via kommunikation på internettet.

Manden blev anholdt i Billund Lufthavn den 26. august sidste år. Siden har han været varetægtsfængslet.

Sagen mod ham bygger ifølge Sydøstjyllands Politi på en aktion, der blev gennemført af britisk politi rettet mod aktiviteter på nettet om overgreb mod børn.

Retssagen er sat til at begynde 8. april i Retten i Kolding. Dommen forventes at falde 13. april.