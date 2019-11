En juledekoration kan have været skyld i en brand i et rækkehus på Rosenvænget i Fredensborg i Nordsjælland.

En 54-årig mand er blevet forbrændt i svælget, efter at hans rækkehus er brændt ned onsdag aften.

Branden skete på Rosenvænget i Fredensborg i Nordsjælland.

Politiet fik anmeldelsen fra ejeren af rækkehuset klokken 21.42 onsdag, oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Dyre Sønnichsen.

Den 54-årige ejer er blevet kørt på hospitalet. Hans tilstand er ukendt, siger vagtchefen.

En anden mand var også i huset, men han er sluppet uskadt.

Ifølge brandvæsnet kan det have været en juledekoration, der antændte branden. Politiet skal i gang med at undersøge, hvad der præcist ligger til grund.

Hele vejen er blevet evakueret, og beboere i husene op til det nedbrændte hus er genhuset.

Nabohusene er sluppet for brandskader, men tagstenene er fjernet af brandvæsnet for at kunne undersøge dem for skader.

/ritzau/