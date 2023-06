To personer fik sig en »trist og voldsom oplevelse« 15. november sidste år.

Her troppede et 54-årigt mandligt familiemedlem nemlig pludselig op på deres adresse i Randers, hvor han truede med at slå dem ihjel, hvis de kontaktede politiet.

Truslerne og den 54-åriges aggressive fremtoning fik dog familiemedlemmerne til at flygte ud af huset og kontakte politiet.

I mellemtiden lykkedes det den 54-årige at få fat i to jagtgeværer, som den mandlige beboer lovligt opbevarede i huset, hvorefter han udenfor sigtede med geværet over de nærliggende hustage.

Derudover satte han ved hjælp af husholdningssprit og en lighter ild til et større gulvtæppe og en reol, som medførte større skader på inventaret i huset.

Da politiet ankom til adressen, stod den 54-årige mand i indkørselen ved huset. Betjentene fik omringet huset og beordrede manden til at lægge våbnet, hvorefter han blev anholdt.

Tirsdag blev den 54-årige mand idømt tre års fængsel.

I en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi kalder anklager Pia Udbye sagen for trist og voldsom.

»De blev opsøgt i deres hjem, truet på livet og følte sig nødsaget til at forlade deres hjem. Derefter blev der sat ild inde i huset, og situationen eskalerede med skydevåben. Besiddelse af skydevåben ser retten med stor alvor på, og derfor fulgte de også min påstand om en længere fængselsstraf,« fortæller hun og fortsætter:

»Tiltalte stod med skydevåben i en indkørsel, hvor politiet også anholdt ham. Han blev dog ikke dømt for at have besiddet skydevåbnene på et offentligt tilgængeligt sted, og derfor skal Statsadvokaten nu se nærmere på, om sagen skal ankes,« siger anklager Pia Udbye.

Den 54-årige ankede dommen på stedet.

