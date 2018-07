Det var en hadforbrydelse, da en mand fra Lolland i 2017 gav en 45-årig mand flere knytnæveslag i ansigtet.

Harpelunde. En 54-årig mand fra Harpelunde på Lolland får seks måneder fængsel for en hadforbrydelse mod en 45-årig mand.

Sådan lyder dommen ved Retten i Nykøbing Falster onsdag.

I marts sidste år slog den 54-årige mand sit offer med flere knytnæveslag i ansigtet, mens han kaldte ham for en bøsserøv.

Da politiet efterfølgende efterforskede sagen, truede den 54-årige den yngre mand med flere slag og lussinger, hvis han gik til politiet og fortalte mere.

Den 54-årige er blevet dømt for vold. Retten mener, at det er en skærpende omstændighed, at han slog sit offer på grund af hans seksuelle orientering.

På grund af sagens karakter og fokus skal dommen nu forbi Statsadvokaten, med henblik på om sagen skal ankes i forhold til straffens længde.

Det skriver Anders Kjeldsen, der er anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, i en pressemeddelelse torsdag.

- Jeg er godt tilfreds med, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at det er en skærpende omstændighed, at der var tale om en hadforbrydelse, lyder det.

/ritzau/