En dommer har søndag fængslet en 38-årig mand efter et tilsyneladende umotiveret overfald i Svendborg.

Svendborg. En 54-årig mand blev lørdag tilkoblet respirator og er søndag fortsat i kritisk tilstand efter et overfald i Svendborg.

Søndag er en 38-årig mand blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Ud fra rettens kendelse at dømme tyder det på, at manden ikke er mentalt rask.

- Han er blevet fængslet frem til den 14. februar. Han skal fængsles på psykiatrisk afdeling, så der bliver han kørt hen, fortæller Lars Fredensborg, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Ifølge politiet var det efter alt at dømme et helt umotiveret overfald, der skete lørdag klokken 12.31 på Caroline Amalie Vej i Svendborg.

Den 54-årige kom gående, da han blev overfaldet og slået et par gange i hovedet. Han faldt om og var bevidstløs. Allerede i ambulancen blev han ifølge politiet tilkoblet en respirator.

- Det tyder på, at det var helt umotiveret. Det ser ud til, at det er en helt almindelig mand, der er kommet gående stille og roligt hen ad gaden, som er blevet overfaldet, fortæller Lars Fredensborg.

Kort efter overfaldet lykkedes det politiet at finde frem til en formodet gerningsmand. Det var på baggrund af et signalement fra vidner, at politiet skred til anholdelse af manden.

Selv om den 54-årige er kommet alvorligt til skade, er der alene rejst sigtelse efter straffelovens paragraf 244 om såkaldt simpel vold.

- Der er tale om almindelig vold, hvor der ikke er anvendt nogen redskaber eller våben. Så han er sigtet for paragraf 244. For nuværende, fortæller Lars Fredensborg.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvordan den 38-årige stiller sig i forhold til sigtelsen.

/ritzau/