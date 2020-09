Retten i Næstved har idømt en spiritusbilist et halvt års fængsel for at have kørt hensynsløst på motorvej.

En promille mellem 3,0 og 3,9 kan medføre tiltagende bedøvelse, bevidstløshed eller koma.

Det fremgår af sundhed.dk.

Alligevel målte en blodprøve en promille på 3,0, efter at en 54-årig mand 23. juli i år sad bag rattet på Vestmotorvejen ved Vemmelev. Her foretog han med høj hastighed ulovlige overhalinger tæt ind og ud mellem de øvrige trafikanter.

Kørslen endte med, at han selv forulykkede i autoværnet, hvorunder han også ramte en anden bil, der fik materielle skader.

Torsdag er manden i Retten i Næstved blevet dømt for særlig hensynsløs kørsel, hvor han forvoldte fare for de øvrige trafikanters liv eller førlighed. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Dommen lyder på seks måneders fængsel og en frakendelse af førerretten i fem år. Fængselsstraffen er ubetinget, så den skal afsones.

Efter manden var forulykket på motorvejen, skønnede politiet, at han var påvirket af spiritus. Det blev bekræftet af flere alkometertests, og en blodprøve viste efterfølgende en promille på 3,0.

Spiritusbilisten blev derfor stillet for en dommer, som valgte at varetægtsfængsle ham, og han har siddet fængslet siden.

Den 54-årige har ifølge politiet anket dommen, da han mener, at straffen er for hård.

/ritzau/