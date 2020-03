Tirsdag aften blev en 53-årig mand ramt af skud på åben gade i den nordjyske by Fjerritslev.

Manden var væltet på sin knallert på Jernbanegade i byen, og ambulancefolkene kunne konstatere, at han var blevet ramt af skud i hånden. Formentlig af et jagtgevær.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi vidner i sagen. Særligt et udenlandske par, der var til stede på gerningsstedet kort efter skyderiet, er interessante.

Manden er fra lokalområdet, og blev kort efter erklæret uden for livsfare. Han er dog fortsat indlagt, oplyser lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Efter skyderiet rykkede politiet talstærkt ud til Fjerritslev og undersøgte området med hundepatruljer. I forbindelse med efterforskningen søger politiet efter vidner, der kan bidrage med oplysninger i sagen.



»Særligt et udenlandsk par, der klokken cirka 20.00 i går aftes var i dialog med ambulancepersonalet, der behandlede forurettede på Jernbanegade, er interessant for vores efterforskning. Dem vil vi gerne tale med,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, og tilføjer, at parret var kørende i en sølvgrå Ford Focus.

Efterforskningen koncentrerer sig om at belyse forløbet før, under og efter skudepisoden, ligesom man skal have klarlagt et muligt motiv.



»Skud i det offentlige rum er en særdeles alvorlig sag, så der er et stort efterforskningsarbejde foran os. Vi efterforsker massivt for at få klarlagt, hvem der har afgivet skud, og under hvilke omstændigheder det er foregået,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Det indebærer blandt andet en række tekniske undersøgelser og undersøgelser i området, ligesom forurettede og en række andre personer skal afhøres af politiets efterforskere.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen.