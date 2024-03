I Københavns Byret sidder en 53-årig mand sigtet i sag om 34 år gammelt drab. Han nægter sig skyldig.

En 53-årig mand boede i København i en periode fra 1989 til 1990 - samme periode, som den 23-årige prostituerede Hanne With blev dræbt i en lejlighed på Nørrebro.

Den 53-årige fortæller onsdag i Københavns Byret, hvor han sidder som anholdt og sigtet for det 34 år gamle drab, at han var værnepligtig og boede på sit tjenestested, et krigsskib på Holmen.

Det er et gennembrud i efterforskningen via DNA-teknologi, som tirsdag førte til anholdelse af manden.

I rettens lokale 27 sidder den korthårede mand i vidneskranken og besvarer beredvilligt anklager Søren Harbos spørgsmål. Meget af det er svært at huske - det er mange år siden.

Men han husker klart, at han var på værtshuset Lades Kælder nytårsaften 1989, altså aftenen før den nat, hvor Hanne With blev stukket med kniv, skruetrækker og kvalt.

På værtshuset, der lå i gaden Kattesundet kun et stenkast fra det retslokale, hvor manden sidder i dag, drak manden sig efter eget udsagn "i hegnet". Han var sammen med en medværnepligtig, som hed "Claus" eller "Jesper". Efternavnet kan han ikke huske, fortæller han.

Efter besøget vendte den dengang 19-årige unge mand tilbage til det skib, hvor han boede.

Her mødte han - forklarer han - en anden militærperson, som gik kajvagt. Den sigtede husker episoden tydeligt. Han husker, hvordan vagten tjekkede skibets fortøjning, og han huskede, hvordan han om bord på skibet registrerede, at han var om bord igen.

- Ellers var det ballade om morgen, hvis vores sergenter opdagede, at vi ikke var registreret ordentligt, fortæller den 53-årige mand, som er født og opvokset på Djursland.

Han afviser nogensinde at have været hos en prostitueret, og han har aldrig kendt Hanne With. Han har heller aldrig været i lejligheden på Nørrebro.

- Den adresse siger mig ikke noget. Jeg har aldrig nogensinde været i nogen private hjem i København, fortæller den 53-årige.

Senere onsdag skal retten afgøre, om den 53-årige skal varetægtsfængsles.

/ritzau/