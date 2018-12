En drabssag fra Aarhus-forstaden Brabrand tager nu en ny drejning.

En 53-årig mand, der selv orienterede politiet om, at han havde stukket en kvinde ihjel i nat, nægter sig nu skyldig. Det skriver stiften.dk.

Alligevel har retten i Aarhus valgt at fængsle manden på en lukket psykiatrisk afdeling. Han er sigtet for manddrab.

Tidlig torsdag morgen oplyste Østjyllands Politi, at en 56-årig kvinde var blevet dræbt natten til torsdag.

Klokken 01.15 modtog politiet et opkald via 112 fra en 53-årig mand, der fortalte, at han havde slået sin overbo ihjel på Engdalsvej i Brabrand.

Der blev sendt flere patruljer til adressen. På gaden fandt betjentene en 56-årig kvinde, der var dræbt af flere knivstik.

Den 53-årige mand, der er den formodede gerningsmand, var også på stedet. Han blev anholdt og kørt til politigården.

Motivet til drabet er fortsat ukendt.

Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd Vis mere Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

Politiet har natten igennem været på gerningsstedet med flere patruljer og hundepatruljer.

Tidligt torsdag morgen er politiet fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet.

Den 53-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør klokken 11.30. Her nægtede han ifølge stiften.dk sig skyldig i manddrab. Grundslovforhøret skete bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen og de pårørende til kvinden.

De pårørende til kvinden er underrettet.