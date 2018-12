En 56-årig kvinde er i nat fundet dræbt af flere knivstik på gaden i Brabrand. Kvindens underbo er anholdt.

En 56-årig kvinde er i nat fundet dræbt af flere knivstik i Brabrand nær Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligt torsdag morgen.

Klokken 01.15 modtog politiet et opkald via 112 fra en 53-årig mand, der fortalte, at han havde slået sin overbo ihjel på Engdalsvej i Brabrand.

Der blev sendt flere patruljer til adressen. På gaden fandt betjentene en 56-årig kvinde, der var dræbt af flere knivstik.

Den 53-årig mand, der er den formodede gerningsmand, var også på stedet. Han blev anholdt og kørt til politigården.

Motivet til drabet er fortsat ukendt.

Politiet har natten igennem været på gerningsstedet med flere patruljer og hundepatruljer. Tidligt torsdag morgen er politiet fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet.

Den dræbte kvindes pårørende er underrettet.

Den 53-årige mand forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om sagen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

/ritzau/