Nogle mener, at mænd er for dårlige til at gå til lægen. For en 53-årig mand kammede det dog alligevel en anelse over, da han mandag sad overfor en hvid kittel.

Manden besøgte lægen på Udbyhøjvej i Randers, men pludselig blev han både aggressiv og voldelig. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Den 53-årig var tilsyneladende utilfreds med, at han ikke kunne udskrevet den medicin, han ønskede.

Flere vidner overværede, hvordan manden råbte ad lægen og tog fat i hende.

En 53-årig mand skabte i går uro på en lægeklinik, da han råbte af en læge og slog en mand med knytnæve. Han flygtede derfra, men en af vores patruljer fandt ham kort efter og anholdt ham. Læs mere i uddrag af døgnrapporten. #politidk #anklagerhttps://t.co/4q5IO5syDD pic.twitter.com/pkJHg2OWUE — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 3, 2020

To mænd kom lægen til undsætning, og fik den vrede mand trukket ud af lægekonsultationen.

I kampens hede slog den hidsige mand ud efter mændene og ramte den ene af dem - en 28-årig mand - i ansigtet med en knytnæve. Derefter stak han af.

Politiet blev alarmeret, og det lykkedes hurtigt betjentene at finde manden, som stadig gik rundt i nabolaget.

Den 53-årige blev anholdt og sigtet for vold.