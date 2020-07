Det er ikke unormalt, at man i kæresteforhold eller ægteskaber kan ende i diskussioner eller højlydte skænderier.

Men for et par i Esbjerg udviklede en uenighed sig lørdag aften alligevel på en måde, man sjældent ser.

Den 53-årige kvinde i forholdet blev nemlig så træt af sin kæreste, at hun fandt en køkkenkniv frem.

Og den brugte hun så til at stikke ham flere gange i ryggen med.

Det skriver JydskeVestkysten.

Episoden fandt sted tæt på midnat lørdag i en lejlighed på Skovkanten i Esbjerg, hvor Sønderjyllands Politi ankom klokken 23.27.

Her blev kvinden anholdt og sigtet for grov vold, mens manden fik tilset de mange sår ved skulderbladene, der heldigvis kun var omkring to centimeter dybe.

Manden kunne herefter fortælle politiet, at han ikke længere ønskede at være kærester med den voldssigtede kvinde.