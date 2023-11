En 53-årig mand blev fredag idømt psykiatrisk behandling ved Retten i Aarhus for en voldsom episode i juli.

Han er dømt for vold mod en betjent og forsøg på besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

11. juli rykkede en politipatrulje ud til mandens adresse i Aarhus C, da man havde modtaget en anmeldelse om, at han havde været aggressiv og skabt utryghed for andre beboere i området.

Betjentene kunne lugte hash, da de kom frem og besluttede sig for at ransage stedet.

Det gjorde den 53-årige beboer vred.

Han modsatte sig anholdelse og slog den ene betjent, bed ham i brystet og forsøgte flere gange at rive den andens betjent pistol op af bæltet, lyder politiets forklaring.

Hans dom lyder på et behandlingsforløb på psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Den 53-årige blev også dømt for besiddelse af peberspray og en mindre mængde cannabis, der lå i hans lejlighed.

Han nægter at have forsøgt at tage pistolen. Han sagde, at der var tale om nødværge, da han begik vold mod betjentene.

»Baseret på den 53-åriges mentalerklæring er jeg tilfreds med, at han blev idømt behandling, og at han nu får den hjælp, han har brug,« siger specialanklager Jakob Beyer.

Han var også var anklager, da en 24-årig mand i september fik to års fængsel i en lignende sag, hvor han havde forsøgt at få fat i en betjents pistol.

«Vi har nu haft et par sager inden for kort tid, der viser, at retten slår konsekvent ned i de her sager, hvor man har forsøgt at vriste pistolen fra en betjent og dermed skabt en potentielt meget farlig situation,« siger specialanklageren.