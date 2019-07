En 53-årig mand er idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb på sin datter, fra hun var 13 til hun var 18 år.

»Han har fået som fortjent. Men ingen straf er hård nok, når man udsætter sine børn for sådan noget,« siger ofrets mand og fortsætter:

»Der er intet, der retfærdiggør det, han har gjort. Jeg ville ønske, han kom ind og sidde de 17-18 år, som strafferammen er, men det kan man jo ikke.«

Manden har talt med JydskeVestkysten, efter den 53-årige blev idømt fængsel af Retten i Sønderborg. Han er dømt skyldig i alle anklagepunkterne, herunder syv-otte voldtægter.

Særlig grov var en episode i august 2004. Efter at have voldtaget sin højgravide datter, gav han hende et knytnæveslag i maven med ordene: »Jeg håber, at horeungen dør.«

Faren har under hele sagen nægtet sig skyldig. Ifølge det regionale medie JydskeVestkysten forklarede han i retten, at de havde levet et helt almindeligt familieliv, og at børnene havde det godt.

Men som retssagen skred frem, tegnede der sig et noget andet billede af familien.

Familien har blandt andet flyttet meget rundt, politiet har været på besøg hos familien flere gange i forbindelse med husspektakler, og faren var fordrukken.

Det er ikke kun faren, der er blevet straffet i forbindelse med retssagen. Også offeret må lide konsekvenserne – familien har nemlig taget farens side.

Moren og flere af hendes søskende vidnede til fordel for faren i retten, og de har efterfølgende slettet hende på Facebook og har stoppet kontakten.

Hendes ene bror vil slet ikke tale med hende længere, og det er på trods af, at hendes søskende ikke har haft ret meget kontakt til faren – nogle af dem har ikke talt sammen i årevis.

Den 53-årige har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i alle anklager. Han har nu bedt om betænkningstid for at overveje, om han vil anke sagen.