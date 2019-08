En 53-årig mandlig bilist, som torsdag blev meldt i kritisk tilstand efter en trafikulykke på Djursland, er natten til fredag død af sine kvæstelser.

Det oplyser vagtchef Christian Riis fra Østjyllands Politi.

Manden kørte torsdag eftermiddag galt ved Rønde, da hans personbil stødte frontalt ind i en lastbil.

Ulykken skete omkring klokken 14.

Umiddelbart efter ulykken udtalte vagtchefen til Ritzau, at de foreløbige undersøgelser viste, at personbilen var kommet over i den anden kørebane.

Straks efter ulykken blev en bilinspektør tilkaldt.

Sammenstødet betød, at motortrafikvejen ved Rønde blev spærret for trafik i begge retninger.

Den dræbte mand kom fra Skødstrup. Hans pårørende er underrettet.