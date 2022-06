Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvinde nåede kun lige at tage plads i vidneskranken ved Retten i Odense mandag eftermiddag, før hun rejste sig op og spurgte, om hun måtte give afgive sin forklaring stående.

Kvinden fortalte, at det kom bag på hende, hvor meget det påvirkede hende at være til stede i retten, hvor hun skulle vidne mod en 52-årig mand, hun havde mødt som jobkonsulent ved Kerteminde Kommune.

Ifølge anklageskriftet havde den 52-årige mand truet hende under et møde på Kerteminde Rådhus 8. juni 2021 omkring klokken 13.30.

»Jobcenteret are my enemy. Now you are my enemies. I kill my enemies. Do you need to see blood before you understand how it is inside me,« skulle han have sagt til jobkonsulenten.

I retten – efter kort tøven fra retsformanden – satte kvinden sig på en tilhørerplads, hvorfra hun fortalte, hvad der var sket på Kerteminde Rådhus 8. juni 2021.

Hun fortalte, at hun som jobkonsulent to gange tidligere havde mødt den 52-årig mand med eritreisk baggrund.

Første gang sammen med en sagsbehandler, hvor den 52-årige ifølge jobkonsulenten havde været vældig glad og smilende.

Anden gang havde hun mødt ham alene.

»Der smiler han også, men han er anderledes,« forklarede kvinden i retten.

Tredje gang var han ikke til at kende.

»Øjnene var helt sorte, og ansigtet var helt hævet. Jeg kunne se, det var en helt anderledes mand, jeg mødte,« sagde kvinden med tårer i øjnene og sine briller i den ene hånd.

Med sine hænder viste hun, hvordan manden med sine hænder havde signaleret en skydende pistol.

»Jeg opfatter det truende,« fortalte kvinden og tilføjede, at den 52-årige virkede psykotisk i situationen.

Selv huskede den 52-årige intet fra den pågældende dag.

Inden den kvindelige jobkonsulents vidneforklaring havde han fortalt retten, at han i mange år har lidt af posttraumatisk belastningsreaktion, ptsd, som i løbet af de seneste to år er blevet forværret, selvom han tager medicin.

»Jeg husker ingenting,« sagde han flere gange.

Siden episoden 8. juni sidste år er han blevet førtidspensionist, fordi han lider under svær ptsd efter at være blevet tortureret i borgerkrigen i Eritrea.

I retten rejste det spørgsmål om, hvorvidt den 52-årige var egnet til den betingede fængselsdom, anklagemyndigheden gik efter at få ham idømt.

Ifølge forsvareren var det ikke forsvarligt på grund af mandens hårdt prøvede psyke og bad derfor om at få udført en mentalundersøgelse, inden straffen blev udmålt.

Den opfordring valgte domsmandsretten at tage til efterretning, da retten ikke ville risikere at idømme en fængselsstraf, hvis mentalundersøgelsen viste, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket.

Personer, som er sindssyge i gerningsøjeblikket, er ifølge dansk ret fritaget for straf, men kan i stedet idømmes for eksempel kommunalt tilsyn eller psykiatrisk behandling.

Ikke desto mindre blev den 52-årige dømt skyldig i at have truet en person i offentlig tjeneste med vold, men må i øvrigt vente på at få udmålt sin straf.