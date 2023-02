Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 52-årig mand er torsdag fundet død ved Norsminde i Østjylland.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Fundet af den 52-årige sker efter, politiet torsdag formiddag var talstærkt til stede ved et område nær vandet ved Norsminde for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

'Vi har i løbet af formiddagen været til stede i Norsminde i forbindelse med, at en 52-årig mand er fundet død,' oplyser politiet.

'Der er foretaget undersøgelser på stedet, og intet tyder på, at der ligger en kriminel handling bag.'

Politiet oplyser, at der nu skal foretages et ligsyn, som skal fastlægge dødsårsagen.

Mandens pårørende er underrettet.