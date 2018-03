En mand er sigtet for at have udøvet vold og voldtægt med en kvinde, han har boet sammen med.

Djursland. En 52-årig mand fra det nordlige Djursland er torsdag formiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger for voldtægt og vold mod en 51-årig kvindelig samlever.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Jes Frederiksen.

- Manden er sigtet for at have udøvet vold og voldtægt mod en kvinde, han har boet sammen med. Det er hende, der har anmeldt episoden.

- Jeg kan ikke sige noget om karakteren af volden, siger Jes Frederiksen.

Den 52-årige mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Han har ikke valgt at kære kendelsen, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/