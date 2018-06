En 52-årig mand afgik onsdag eftermiddag ved døden i en brand i Højbjerg i Østjylland.

Det oplyser Østjyllands Politi til BT.

»Vi får en melding om branden, og da vi kommer derud, er der kraftig røgudvikling fra 2. sal i lejlighedskomplekset. Brandvæsenet får relativt hurtigt kontrol over ilden, men vi kan registrere en tilskadekommen derude, som har fået et hjertestop. Han bliver forsøgt genoplivet og overført til traumeafdelingen på Skejby Sygehus, men der bliver han senere erklæret død,« oplyser Peter Tholstrup-Jørgensen, der er vagtchef i Østjyllands Politi.

Kl. 15.15 - tre kvarter efter anmeldelsen - meldte politiets indsatsleder på stedet, at brandvæsenet havde kontrol over branden og påbegyndte efterslukningsarbejdet. Branden nåede ikke at sprede sig til yderligere opgange.

Politiet ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad årsagen til branden er, men de kunne på stedet konstatere, at den var opstået i den lejlighed på anden sal, som den nu afdøde mand befandt sig i.

Østjyllands Politi oplyser desuden om, at de pårørende er underrettet.