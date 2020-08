En mand fra Vemmelev fik tirsdag et varmt asfaltprodukt over benene, da et rør skulle skiftes på en tank.

En 52-årig mand fra Vemmelev fik tirsdag en svær forbrænding på benene i en arbejdsulykke, der skete på en asfaltvirksomhed i Roskilde.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport, som er sendt ud onsdag formiddag. Politiet fik anmeldelsen om ulykken tirsdag klokken 11.04.

Manden fik et varmt asfaltprodukt kaldet bitumen over benene, da et rør skulle skiftes på en tank.

Politiet og en ambulance kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at manden havde fået en svær forbrænding på underbenene. Han blev kørt til behandling på Rigshospitalets Traumecenter.

Arbejdstilsynet er underrettet om ulykken.

/ritzau/