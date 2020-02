En 52-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt en kvinde i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelse.

Politikredsen modtog onsdag klokken 15.53 anmeldelse om fundet af en livløs kvinde ved Aldi på Grundtvigs Plads i den sønderjyske by.

Politi og redningsberedskab ankom efterfølgende til stedet. Og en læge fra redningsberedskabet erklærede efterfølgende kvinden for død.

Afdøde er endnu ikke endeligt identificeret.

Syd- og Sønderjylland efterforsker hændelsen som drab og har i den forbindelse klokken 16.17 anholdt en 52-årig mand på Grundtvigs Plads og sigtet manden for drabet.

Anklagemyndigheden ventes torsdag morgen at tage stilling til fremstilling i et grundlovsforhør.

Opdateres...