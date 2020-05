En tragedie for alle.

Sådan beskrev anklager Anna Holm Christensen sagen, da hun leverede sin procedure i retten torsdag ifølge fyens.dk.

Undervejs i retssagen beskrev den tiltalte, Jan Lykkegaard fra Middelfart, hvordan han en dag i september sidste år pakkede en rygsæk og tog fra hjemmet i Middelfart til Erritsø, hvor konens elsker boede.

Han ville egentlig bare skræmme elskeren, Kim Behrendt Jørgensen, men han endte med at stikke ham 34 gange med døden til følge.

Næste morgen blev Kim Behrendt Jørgensen fundet død af sin otte-årige søn.

Sagen er kørt som en tilståelsessag, det vil sige, at det kun er Jan Lykkegaard, der har vidnet i retten.

Her fortalte han ifølge Fyens.dk, at han kendte til en række af konens elskere, men Kim Behrendt Jørgensen var noget særligt, vidste han.

Hustruen var begyndt at aflyse aftaler med sine andre elskere, og det gik op for Jan Lykkegaard, at der var tale om mere end sex.

Den 4. september ville han tage kontakt til Kim Behrendt Jørgensen og bede ham holde sig væk.

»Jeg ville konfrontere ham og få ham til at holde sig fra min kone. Jeg håbede, at hvis jeg forklarede, hvor meget han ødelagde for mig og min familie, så ville han fortrække sig,« sagde han i retten.

Men i døråbningen gik det galt. Jan Lykkegaard stak Kim Behrendt Jørgensen 34 gange. Næste morgen fandt offerets otte-årige søn liget af sin far med huller i hele kroppen. Scenariet var så voldsomt, at politiet i første omgang troede, at der var tale om skudsår.

Jan Lykkegaard blev idømt 12 års fængsel for manddrab. Hans hustru har ikke ønsket at udtale sig til Fyens.dk.