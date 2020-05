En 52-årig mandlig skolelærer blev tirsdag idømt ni måneders fængsel for at have seksuelt misbrugt en 14-årig elev.

Den spektakulære sag blev først anmeldt af den i dag 25-årige kvinde sidste år – godt 10 år efter overgrebene fandt sted.

Ifølge sn.dk, der har været til stede i Retten i Hillerød undervejs i sagen, forklarede kvinden i retten, at hun i alle årene har troet, at det var hende, den var gal med.

Derfor var det først for to år siden, at hun fortalte om de mange overgreb til sin nuværende kæreste. Hun mente, at overgrebene kunne være baggrunden for de problemer, som parret havde. Efterfølgende fortalte hun det til en psykolog, og siden blev sagen anmeldt til politiet.

Kvinden forklarede i retten, at matematiklæreren kyssede hende på en kanotur med klassen, og at han siden berørte hende, stak sine fingre op i hende og udøvede oralsex på hende. Hun kunne imidlertid ikke huske de samlejer, som manden endte med at blive dømt for.

Det var fortrængt, skriver sn.dk, der tilføjer, at manden også kørte pigen på apoteket to gange for at købe fortrydelsespiller.

Manden, der var lærer på en skole i Nordsjælland og i dag stadig arbejder som lærer, afviste alle anklagerne, men erkendte, at han godt kunne huske pigen, og at de havde haft et nært forhold.

Foruden fængselsdommen er manden frakendt retten til at beskæftige sig med børn i fire år. Seks af de ni måneders fængsel er betinget. Den 52-årige har udbedt sig betænkningstid med henblik på eventuel anke.