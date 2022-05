Onsdag eftermiddag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand havde opført sig voldeligt over for et barn.

Det var sket ved en flaskeautomat ved Coop 365 i Randers.

Ifølge den 10-årige pige havde hun været i færd med at pante flasker, da en mand var kommet ind i rummet og gentagne gange – og til sidst i et meget højt toneleje – havde spurgt, hvornår hun var færdig.

Pigen havde svaret, at det vidste hun ikke.

Det var tilsyneladende ikke et svar, den voksne mand syntes godt om.

Da pigen havde puttet den sidste flaske ind, var manden kommet ind i rummet.

Han havde herefter skubbet pigen til side og trykket hendes flaskebon ud, hvorefter de to havde en kort meningsudveksling.

Da de kort efter begge var gået ud af rummet, havde pigen ringet til sin mor.



Mens den 10-årige talte med sin mor, havde manden spyttet efter hende, hvorefter han havde svunget en pose med noget indhold i på hendes venstre kind.

Manden gik herefter ind for at handle, og pigens mor ankom til stedet.

Moren kontaktede politiet og hjalp med at få tilbageholdt manden, indtil politiet kom.

Den 52-årige mand blev herefter anholdt og sigtet for vold.