En 51-årig mand fra Haderslev er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at skyde mod flere betjente.

Manden er blevet sigtet for drabsforsøg, oplyser anklager Gynna Sandberg.

Hun krævede tirsdag manden varetægtsfængslet, da han blev stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg.

- Han er sigtet for forsøg på manddrab. Han nægtede sigtelsen for forsøg på manddrab, siger hun.

Dørene ved retsmødet var lukket. Derfor er det ikke muligt for anklageren at oplyse, hvad manden eventuelt har forklaret.

Hvis ikke der er hold i sigtelsen om drabsforsøg, har anklageren også sigtet manden for, at skuddene var udtryk for hensynsløs adfærd.

Den mildere sigtelse erkender manden, oplyste forsvarer Klaus Ewald ifølge JydskeVestkysten, der var til stede ved retsmødet.

Det var mandag morgen, at den 51-årige affyrede skud, da betjente opsøgte ham på en adresse på Nørregade i det centrale Haderslev.

Betjenten havde indfundet sig på adressen, da de mistænkte den 51-årige for at være i besiddelse af narko.

Politiet ankom til stedet klokken 08.27, og lidt over en halv time senere lykkedes det politiet at anholde ham.

Ingen personer er blevet ramt.

Et område på Nørregade - herunder gerningsstedet - blev mandag afspærret på grund af politiets videre efterforskning af hændelsen.

Butiksejere blev af politiet bedt om at låse deres døre, da aktionen stod på, skriver det regionale medie jv.dk. Flere kampklædte betjente udgjorde et usædvanligt syn i gadebilledet.

Den 51-årige er blevet fængslet i surrogat. Det dækker normalt over, at den sigtede skal sidde fængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.

Han valgte at acceptere fængslingen og vil altså ikke kære kendelsen om fængsling til landsretten.

/ritzau/