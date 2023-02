Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 51-årig mand har onsdag nægtet sig skyldig i have seksuelt misbrugt tre mindreårige drenge igennem flere år.

Det skriver flere medier, herunder Nordjyske, der var til stede ved første retsmøde i retssagen.

Den 51-årige mand erkender dog, at han havde et gensidigt forhold til to af de pågældende drenge. Han forklarer, at han aldrig ville gøre drengene fortræd, og at det faktisk var ham, der nogle gange følte, at han var blevet voldtaget af drengene.

Misbruget af de tre drenge skulle være sket i forskellige perioder mellem 2004 og 2016. Hvor der er tale om at to af ofrene var den 51-åriges kammeraters sønner, mens den tredje var en nabosøn. Den tiltalte blev beskrevet som en legeonkel for en af sønnerne.

Dengang var en af drengene ni år, da misbruget – ifølge tiltalen – begyndte i 2009. En anden dreng var 15 år, da misbruget begyndte i 2010, og den tredje var 17 år i 2004, da han skulle være blevet misbrugt.

I dag er de voksne mænd i 20erne og 30erne, og det var den yngste, som anmeldte sagen tilbage i 2022. Det førte til en ransagelse af den 51-åriges hus i Himmerland. Stedet, hvor overgrebene skulle have fundet sted.

TV 2 Nord skriver, at politiet fandt en harddisk med flere tusinde billeder og videoer af børnepornografisk karakter i mandens hus. Mange af billederne var af det offer, der anmeldte sagen.

Den 51-årige mand nægtede sig i de forhold, som omfatter voldtægt, samleje med børn under 15 år og samleje under udnyttelse af overlegenhed med barn under 18 år samt blufærdighedskrænkelser.

Han erkendte dog at have været i besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans adresse.

Der forventes at falde dom senere i februar.