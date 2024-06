Hjerte- og psykisk syge Lennart Henriksen blev fundet død på sin kolde terrasse ved Rehabiliteringscenteret i Albertslund Kommune. Efter fire timer uden opsyn.

Nu er kommunen blevet frikendt i den meget omtalte sag. Det skriver Sjællandske.

Det var 3. januar 2019 klokken 10 minutter over fire om morgenen, at Lennart Henriksen blev fundet død på terrassen, efter at ingen havde tilset ham i fire timer, selvom det var lægens anbefaling, at han skulle tilses hvert 15. minut.

Efter dødsfaldet satte Albertslund Kommune en ekstern advokatundersøgelse af sagen i gang. Da rapporten lå klar, indeholdt den en sønderlemmende kritik af kommunen – og konkluderede, at Lennart Henriksen sandsynligvis kunne have været i live i dag, hvis der var blevet holdt ordentligt øje med ham.

Efterfølgende anlagde Lennarts mor og søster en civil retssag mod Albertslund Kommune, som de mener har begået fejl og svigt.

Mandag faldt der dom i sagen.

Ved Retten i Glostrup blev Albertslund Kommune frikendt, skriver Sjællandske.