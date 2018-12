En 51-årige kvinde, der for nyligt blev anholdt for stenkast mod betjente, er blevet anholdt igen. Denne gang for at true en betjent.

En voldsom video, hvor en 51-årig kvinde bliver skubbet i jorden af en betjent, vagte voldsom debat i sommer.

Nu er kvinden i den laksefarvede kjole blevet anholdt igen.

Denne gang er hun sigtet for fornærmelig tale til en betjent og for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Fredag blev hun fremstillet i et grundlovsforhør efter at være blevet anholdt torsdag.

Der har i de senere dage været en del ballade på fristaden. Onsdag måtte betjente affyre varselsskud efter at være blevet overdænget med sten.

Torsdag var der igen optræk til ballade på fristaden Christiania, da politiet gennemførte endnu en aktion mod den åbenlyse hashhandel.

Kvinden, der var godt påvirket af alkohol med en promille på 1,7, pegede på en kvindelig betjents pistol og sagde:

»Og så tager jeg den der.«

Københavns Politi i færd med fjerne hashboder i Pusher Street i Christiania. Billedet er fra 2016. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Københavns Politi i færd med fjerne hashboder i Pusher Street i Christiania. Billedet er fra 2016. Foto: Liselotte Sabroe

Derefter pegede hun på betjentens hoved og lavede en skydebevægelse med hånden. Hun benyttede ord som 'fuck dig', 'skøge', 'politisvin', 'løgner' og 'lyseslukker'.

Hun sagde ifølge sigtelsen også noget i stil med: »Du ligner en terrorist, tag til Afghanistan« og »Din oldemor skal nok dø på grund af dig«.

Derudover er hun sigtet for at 'have anstiftet og deltaget i grov forstyrrelse'. Kvinden var ifølge politiet del af en større gruppe, der optrådte højlydt og truende over for politiet. Enkelte i gruppen kastede sten og andre genstande efter politiet, som måtte undløbe fra stedet.

Kvinden nægter sig skyldig.

Hash, skunk og pot sælges i en bod på Pusherstreet på Christiania. Trods mange års ihærdig politiindsats er det ikke lykkedes at komme den åbenlyse hashhandel til livs. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Hash, skunk og pot sælges i en bod på Pusherstreet på Christiania. Trods mange års ihærdig politiindsats er det ikke lykkedes at komme den åbenlyse hashhandel til livs. Foto: Sofie Mathiassen

I en video, optaget under uroligheder på Christiania i sommer, bliver kvinden skubbet bagover af en betjent, så hun slår hovedet ned i brostensbelægningen.

Den sag undersøges nu af den uafhængige politiklagemyndighed, der har foretaget en omfattende efterforskning af sagen.

»Der er foretaget en række afhøringer af både politifolk og civile vidner på Christiania. Der er indhentet og gennemgået videomateriale optaget af både politiet og af borgere. Det er en omfattende efterforskning, fordi det er foregået på Christiania i forbindelse med uroligheder derude. Der er mange vidner,« siger Janus Rasmussen, specialkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

I første omgang blev kvinden ikke anholdt. Men efter skubbevideoen blev offentliggjort på Facebook og bt.dk, rykkede politiet igen ud til fristaden og foretog en anholdelse af kvinden. Hun blev efterfølgende sigtet for at have kastet to sten mod politiet.

Sagen mod kvinden kører særskilt af efterforskningen mod betjenten.

»Der mangler at blive afhørt et par vidner. Når de vidner er afhørt, bliver sagen overdraget til statsadvokaten, som tager stilling til om der skal rejses sigtelse for vold,« siger Janus Rasmussen.

I fredagens grundlovsforhør forklarede kvinden, at hendes sager om vold mod politiet altid sker, når hun er fuld eller skæv.

Så bliver hun en anden person, men når hun så er blevet ædru, bliver hun meget ked af det, forklarede hun i grundlovsforhøret.

Kvinden blev varetægtsfængslet i 19 dage. Sagen fra i sommer om stenkast mod politiet i sommer, skal for retten i løbet af februar.