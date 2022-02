En 51-årig mand er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter han onsdag aften faldt i åen ved Aarhus og måtte reddes op af vandet.

Politiet har nemlig nu gennemset videoovervågning, der er på stedet.

På den baggrund er den 51-årige mand blevet sigtet, fordi man kan se, at den 51-årige mand går gennem eller forbi nogle midlertidigt opsatte afspærringer langs åen foran DOKK1, hvorefter han træder ud over kanten og ender i åen.



Det er altså politiets opfattelse, at der var tale om en bevidst handling, hvor den 51-årige mand efterfølgende fik brug for assistance fra både forbipasserende borgere samt brandvæsnets dykkere for at blive hjulpet op igen.

Dette er blevet vurderet til at have været en forstyrrelse af den offentlige orden, hvilket nu har resulteret i en sigtelse, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Både politi og brandvæsen måtte rykke ud til DOKK1 i Aarhus kort før klokken 22 onsdag aften.

Det var forbipasserende, der slog alarm, hvorefter dykkertjenesten trådte til, sprang i vandet og fik bjerget manden op.

»Han var våd og kold, og der er ikke tale om alvorlig tilskadekomst,« fortalte operationschefen til B.T

Manden blev efterfølgende overdraget til en ambulance, som tog ham med videre til tjek på sygehuset.