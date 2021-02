En 51-årig mand har i et grundlovsforhør erkendt, at han har dræbt en 43-årig kvinde – der er hans tidligere samlever – i Malling ved Aarhus.

Manden er sigtet for at have dræbt kvinden ved kvælning, hvorefter han ifølge sigtelsen skal have udsat liget for usømmelig omgang, da han ifølge politiets efterforskning parterede liget og efterfølgende gemte ligdele forskellige steder i hendes hus. Andre dele skal han have gravet ned i haven.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den sigtede mand, der ifølge Jyllands-Posten har gråt hår og bærer briller, var iført en blå dna-dragt, da han i retssalen i Retten i Aarhus erklærede sig skyldig.

Den 43-årige kvinde blev sidst set torsdag aften i sidste uge, da hun forlod sin arbejdsplads. Tirsdag efterlyste Østjyllands Politi hende – og onsdag morgen kunne politikredsen oplyse, at man med al sandsynlighed havde fundet hendes lig:

»På kvindens bopæl har vi fundet flere ligdele, der var forsøgt skjult både inde og ude. Ligdelene bliver i dag (onsdag, red.) sendt til retsmedicinsk undersøgelse for endeligt at få bekræftet, at der er tale om den 43-årige kvinde, hvilket vi, på baggrund af vores efterforskning, mener, at der er stor sandsynlighed for, at det er,« lød det fra politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Den 51-årige mand blev allerede anholdt i sagen tirsdag morgen klokken 09.51.

I pressemeddelelsen oplyser Østjyllands Politi, at det var den 51-årige, der tirsdag morgen kontaktede politiet og meldte sin tidligere samlever for savnet:

»Der var nogle omstændigheder omkring den anmeldelse, der gjorde, at vi på et meget tidligt tidspunkt anholdt manden, der nu er sigtet for manddrab,« fortalte politiinspektøren.

Til Ritzau har Michael Kjeldgaard tidligere fortalt, at man endnu ikke kan sige, hvad motivet kan være. Det er heller ikke til at sige endnu, hvornår kvinden er død.

Politiet oplyste i efterlysningen af kvinden tirsdag, at hendes arbejdsgiver lørdag fik en sms fra hendes telefon, hvor hun meldte sig syg. Michael Kjeldgaard kan ikke fortælle, om kvinden selv har sendt sms'en.

»Der er gang i en ret stor efterforskning i sagen, og jeg kan ikke komme ind i detaljer. Men det indgår selvfølgelig som del af den samlede efterforskning med at få opklaret sagen,« siger politiinspektøren.

Jyllands-Posten oplyser, at dommeren i grundlovsforhøret har valgt at lukke dørene af hensyn til efterforskningen af sagen.