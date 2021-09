18 tricktyverier og 177 tilfælde af databedrageri.

Det blev en 51-årig rumænsk statsborger tirsdag ved Københavns Byret dømt for at have begået.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev straffet med halvandet års fængsel og udvist med indrejseforbud i 12 år.

»Jeg er godt tilfreds med den dom, som retten i dag er nået frem til. Det er en omfattende sag, hvor den nu dømte især er gået efter ældre medborgere, som han helt skrupelløst har stjålet fra,« siger anklagerfuldmægtig Peter Andersen.

Det var især ældre borgere, der blev udsat for tricktyveri af den 51-årige, hvor han i slutningen af 2020 og start 2021 flere gange opsøgte borgere på forskellige S-togsstationer.

Her aflurede han først deres pinkoder for derefter at stjæle deres betalingskort og misbruge det.

Efter en grundig efterforskning blev manden anholdt 7. januar og har siddet varetægtsfængslet frem til tirsdagens dom.

