En 51-årig kvinde blev søndag formiddag fløjet på Rigshospitalet i kritisk tilstand.

Det skriver TV Midvest.

Brandvæsenet rykkede omkring klokken halv ni søndag morgen ud til et rækkehus i Karup efter meldinger om brand.

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi gik branden nærmest ud af sig selv, men da brandvæsenet nåede frem, var der store mængder røg i lejligheden.

I lejligheden fandt brandmændene en livløs kvinde.

Selvom det lykkedes at genoplive kvinden, blev hendes tilstand vurderet til at være så kritisk, at hun blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet.

Kvindens pårørende er underrettet.